Дюков: «При новом лимите выросло игровое время россиян»

Глава РФС Александр Дюков высказался о новом лимите на легионеров в чемпионате России.

«Пока не могу сказать, что лимит себя оправдал. Рано делать выводы. Давайте дождемся завершения сезона, после этого подведем итоги. На данный момент мы видим, что выросли количество россиян в заявке и их игровое время, несмотря на этот лимит. Радует, что наши молодые игроки получают больше времени на поле», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

В начале сезона 2022/23 в РПЛ действует новый лимит на легионеров. Теперь клубы премьер-лиги могут заявить до 13 иностранных игроков, но количество легионеров на поле останется неизменным — не более восьми. Также обязательным правилом является включение в заявку не менее 12 воспитанников клуба.