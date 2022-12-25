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Сегодня, 14:40

Дюков: «При новом лимите выросло игровое время россиян»

Виталий Косик
Корреспондент
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Глава РФС Александр Дюков высказался о новом лимите на легионеров в чемпионате России.

«Пока не могу сказать, что лимит себя оправдал. Рано делать выводы. Давайте дождемся завершения сезона, после этого подведем итоги. На данный момент мы видим, что выросли количество россиян в заявке и их игровое время, несмотря на этот лимит. Радует, что наши молодые игроки получают больше времени на поле», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

В начале сезона 2022/23 в РПЛ действует новый лимит на легионеров. Теперь клубы премьер-лиги могут заявить до 13 иностранных игроков, но количество легионеров на поле останется неизменным — не более восьми. Также обязательным правилом является включение в заявку не менее 12 воспитанников клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-dyukov-pri-novom-limite-vy-roslo-igrovoe-vremya-rossiyan/
РПЛ
РФС
Александр Дюков
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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