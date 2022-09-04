Дюков заявил, что Федун не покинет исполком РФС

4 сентября, 22:10
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».
«Это его решение. Федун не покидает исполком. Он многое сделал для футбола и хочет еще сделать. Мы встретились только сейчас. Когда ближайший исполком? В 20-х числах сентября», — сказал Дюков.
22 августа компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака» и выкупе стадиона «Открытие банк Арена». Федун вышел из состава акционеров и оставил пост председателя совета директоров московского клуба, при этом остается членом исполкома РФС.