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Сегодня, 09:00

Елагин: «Динамо» — русский «Байер»? Это по меньшей мере смешно»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор, болельщик «Динамо» Александр Елагин в интервью «СЭ» высказался о золотой гонке в РПЛ.

По итогам 28 туров в чемпионате России лидирует «Динамо» с 53 очками. На втором месте располагается «Зенит» (51), «Краснодар» —  третий (50).

— Не считаете, что после сумасшедших побед над «Балтикой» и «Сочи» будет просто несправедливо, если «Динамо» не станет чемпионом? — первый вопрос Елагину.

— Сейчас очень рано говорить о чемпионстве бело-голубых. Я безумно рад победе над «Балтикой». Даже написал СМС Диме Скопинцеву, поздравил его с таким успехом, с тем, что у команды есть характер. Забить два мяча после 90-й минуты дорогого стоит. Перевернули игру, это прекрасно! Но делать глобальные выводы преждевременно. Подопечным Марцела Лички еще предстоят две тяжелейшие игры — с «Крыльями» дома и с «Краснодаром» на выезде. Пока можно констатировать лишь локальный успех.

— Но вы согласны, что по эмоциям, которые бело-голубые дарят футбольной общественности, они заслуживают золота больше, чем «Зенит» и «Краснодар»?

— Да я бы так не сказал. У «Краснодара» свои проблемы, которые решает такой фанатичный руководитель, как Сергей Галицкий. О таком топ-менеджере можно только мечтать. Человек из воздуха сделал команду, которая сейчас уже борется за чемпионский титул. Восторг! А когда ты меняешь тренера по ходу чемпионата, это порой довольно непредсказуемая история. Не все проходит гладко. Но я все равно полагаю, что все три претендента на золото имеют примерно равные шансы.

 
Константин Тюкавин. «Я бы не переоценивал Тюкавина. Кокорин — талант от Бога, а чего он добился?» Разговор с Елагиным о «Динамо»

— Разве?

— Понятно, что на бумаге теперь все зависит от «Динамо». Все в руках и ногах москвичей. Характер они в нескольких матчах действительно проявили. Но что будет дальше, на финишной прямой?

— А ведь «Динамо» уже стали называть русским «Байером».

— Ну нет, о чем вы говорите? Это по меньшей мере смешно. Конечно, матч с «Балтикой» получился великолепным, с потрясающей драматургией. Но, знаете, таких игр в истории футбола было немало. Они всегда остаются в памяти, ими восторгаются. Когда команда уступает, а потом за пару минут все переворачивает, это, конечно, воспринимается в каком-то фантастическом свете. Но утверждать, что будет несправедливо, если «Динамо» не доедет до золота... Спорт вообще несправедливая штука. Порой ты сталкиваешься в нем с метафизическими вещами, которые объяснить просто невозможно!

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Александр Елагин
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