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Сегодня, 09:15

Елагин — о Тюкавине: «Я бы его не переоценивал. Косте предстоит непростой период»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» оценил игру форварда «Динамо» Константина Тюкавина. В текущем сезоне на счету 21-летнего россиянина 17 голов и 10 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах.

— Для вас уже сейчас очевидно, кого признают лучшим игроком чемпионата?

— Намекаете на Тюкавина?

— Да.

— По поводу Константина могу сказать только одно. Я очень рад, что именно в «Динамо» появилась такая звездочка. Причем наш парень, российский, а не бразилец. Но я бы его пока не переоценивал.

— Вот как?

— Ситуация сложная. Наши футболисты не имеют возможности играть в еврокубках. Для Тюкавина наступит непростой период. Ему ни в коем случае не стоит опускать рук и четко отдавать себе отчет: нельзя почивать на лаврах. Я понимаю, что говорю сейчас довольно очевидные вещи. Но именно в этой простоте и кроется ловушка! С одной стороны, ты на взлете, материально обеспечен, тебя хвалят. И вроде бы некуда стремиться... А стремиться всегда есть к чему! Жизнь на месте не стоит. Нужно готовить себя к большим вызовам, к большой игре. Все зависит только от Константина.

Константин Тюкавин. «Я бы не переоценивал Тюкавина. Кокорин — талант от Бога, а чего он добился?» Разговор с Елагиным о «Динамо»

ФК Динамо (Москва)
Александр Елагин
Константин Тюкавин
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