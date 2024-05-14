Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

Елагин — о Смолове: «Федор безумно талантлив, но, похоже, наелся футболом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Комментатор Александр Елагин считает, что нападающий «Динамо» Федор Смолов остановился в своем развитии.

«Федор — безумно талантливый футболист! Но остановился. Подчеркиваю: не его остановили, а он сам это сделал. Некоторые игроки получают жуткие травмы на взлете и завершают карьеры. Вот это ужасно. Но Федю-то никто не ломал. Считаю, по своему потенциалу он еще может выстрелить, но, похоже, наелся футболом. Так тоже бывает», — сказал Елагин «СЭ».

Константин Тюкавин. «Я бы не переоценивал Тюкавина. Кокорин — талант от Бога, а чего он добился?» Разговор с Елагиным о «Динамо»

В текущем сезоне на счету 34-летнего форварда 6 голов в 32 матчах.

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Александр Елагин
4
Обсудить
Читайте также
Россия получила 6 олимпийских лицензий в гребле и борьбе
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
В Гибралтарском проливе косатки потопили парусную яхту
Норвежец получил жуткую травму, а чешская легенда грустит без России. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 13 мая
Боевики неонацистских формирований рассказали, как сдались в плен российским военным
На Украине объявили эвакуацию населения в двух городах Сумской области
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Нгамале

В «Зените» сообщили, что подпишут новый контракт с Семаком на 5 лет с повышением зарплаты