Елагин — о Смолове: «Федор безумно талантлив, но, похоже, наелся футболом»

Комментатор Александр Елагин считает, что нападающий «Динамо» Федор Смолов остановился в своем развитии.

«Федор — безумно талантливый футболист! Но остановился. Подчеркиваю: не его остановили, а он сам это сделал. Некоторые игроки получают жуткие травмы на взлете и завершают карьеры. Вот это ужасно. Но Федю-то никто не ломал. Считаю, по своему потенциалу он еще может выстрелить, но, похоже, наелся футболом. Так тоже бывает», — сказал Елагин «СЭ».

В текущем сезоне на счету 34-летнего форварда 6 голов в 32 матчах.