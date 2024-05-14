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Сегодня, 10:00

Елагин — о «Зените»: «Ставка на бразильцев — глобально путь в никуда»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Александр Елагин считает, что сейчас, когда Россия находится в международной изоляции, нужно вкладывать серьезные средства в детско-юношеский футбол.

— Что сейчас происходит с командой Семака? Вам не кажется, что ставка на бразильцев рано или поздно должна была дать сбой?

— Во-первых, пока рано хоронить этот «Зенит». Он еще может стать чемпионом. Что касается бразильцев... Ну вот такую стратегию выбрал клуб. У спонсора деньги есть, питерцы могут приобретать южноамериканцев. Почему нет? — сказал Елагин «СЭ».

Другое дело, что сейчас, когда мы не играем в еврокубках, настало подходящее время вкладывать средства в детско-юношеский футбол! Надо поднимать наших ребят, готовить их. Рано или поздно нас вернут в европейский и мировой футбол. Надо быть готовыми. Уверен, Россия очень богата на таланты. Только копни! Просто нужно этим заниматься, работать, а не привозить готовых исполнителей из-за бугра. Я считаю, что это для отечественного футбола — путь в никуда. Да, в краткосрочной перспективе может выстрелить для одной команды. Но глобально...

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Везде есть будущие Тюкавины, Скопинцевы. В Питере прекрасно работают школы. Там свои традиции. «Смена»! Просто клуб выбрал другой путь — ставку на бразильцев. А вспомните период, когда сине-бело-голубых тренировал Петржела. Он доверился нашей молодежи — Аршавину, Быстрову, Кержакову. И ребята взяли серебряные медали.

Сейчас воспитанники питерского футбола выступают во всех регионах страны. Просто у «Зенита» своя стратегия. Что ж, каждому свое.

— Кто из зенитовских бразильцев последних лет реально украсил наш чемпионат?

— Малком. Он сейчас выступает в Саудовской Аравии. Потрясающе играет! У команды ни одного поражения. Иногда комментирую матчи с его участием. Приятное впечатление производит! Многие СМИ даже пишут, что Малком не потеряется ни в чемпионате Франции, ни в АПЛ. Это действительно очень серьезный футболист.

РПЛ
ФК Зенит
Александр Елагин
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