Ерохин: «В своей карьере тоже забивал необычный гол — пятой точкой»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (3:0).

— Это хороший гол (про гол Воробьева), — цитируют «Известия» Ерохина. — Хотя плохих голов, наверное, не бывает. Все — важные. Тем не менее в случае с мячом Воробьева не обошлось без доли везения. В своей карьере я тоже забивал необычный гол — пятой точкой (смеется), так что всякое бывает.

— Этот ваш гол когда случился?

— Еще когда я за «Шериф» играл: прессинговал вратаря, он ударил, мяч попал мне точно в цель и отлетел в ворота.

Ерохин играл за «Шериф» с 2007 по 2011 год. В 23 матчах он забил 4 гола и сделал голевую передачу.