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Сегодня, 20:03

Ерохин оценил игру Москвичева за «Оренбург»

Алексей Михайлов
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Футболист «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопросы «СЭ» после матча 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

— По пенальти мнения разделились. Как считаешь — был?

— Если судья назначил, значит был. Контакт я почувствовал, поэтому в компетенции судьи решать, пенальти это или нет.

— Если бы не толчок в спину, ты был бы первый на мяче?

— Как мне показалось — да. Я готовился пробить по воротам, а защитник забежал в эту зону и нога у него поехала или что... влетел сзади, толкнул.

— Богдан Москвичев — лучший игрок матча?

— Он хорошо себя проявил. До ухода в аренду он с нами тренировался и было видно, что у него есть все качества, которые могут позволить ему стать хорошим голкипером. Регулярная игровая практика в этом ему поможет.

— Тебя уже называют легендой «Зенита». Как к этому относишься?

— Уже не раз говорил и повторюсь — это громкое слово. Я являюсь частью команды и стараюсь просто делать все, что в моих силах. На поле и во время тренировочного процесса. Каждый из нас прикладывает максимум усилий для результата и достижения целей. Каждого из 25-26 игроков нашего состава можно назвать этим словом, — сказал Ерохин «СЭ».

После 11 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 26-ю очками, «Оренбург» — на 14-м месте с 7-ю баллами.

Александр Ерохин
ФК Зенит

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