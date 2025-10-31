Ерохин: «Будем готовиться к игре с «Локомотивом» с теми же мыслями, что и к матчу с «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил, что к матчу с «Локомотивом» сине-бело-голубые будут готовиться, как и к игре с «Динамо» (2:1).

«Локомотив» — крепкая команда, у нее очень много качественных исполнителей, но при этом она сильна коллективом. Так что, как и к матчу с «Динамо», мы будем готовиться к игре с «Локомотивом» с теми же мыслями, что надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч. Поддерживать друг друга и постараться победить», — цитируют «Известия» Ерохина.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в субботу, 1 ноября, в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.

«Зенит» после 13 туров c 26 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 27 баллов и 2-я позиция.