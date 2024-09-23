Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:58

Ерохин: «Взламывать такую оборону, как у «Факела», и так сложно, а тут еще необязательный гол с пенальти пропустили»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Понимали, как будет играть «Факел», готовились к этому. Воронежцы обороняются низким блоком. Взламывать такую оборону и так сложно, а тут еще необязательный гол с пенальти пропустили. Но в целом ту линию, которую тренерский штаб выбрал, продолжили и во втором тайме, освежив игру, добавили в движении, остроте, забили голы.

Сложно сказать, почему первые таймы не всегда получаются. Но то, что происходят перестроения, игра меняется, говорит о том, что тренерский штаб контролирует ситуацию, знает, за счет чего можно переломить игру. Матч с «Факелом» не стал исключением. Иногда игры складываются удачно с первых минут — когда удается забить. С «Факелом» сложилось по-другому. Надо было принимать какие-то решения, и я думаю, они были приняты. Немного добавили в движении после перерыва, стали открываться за спину, больше мячей принимать у чужой штрафной, обостряющие передачи отдавать. Это обеспечило преимущество», — цитирует «РБ Спорт» Ерохина.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Ерохин
Футбол
ФК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Джокович с женой отметили 10-летие свадьбы
СК назвал причиной отравления семьи в Красноярском крае токсичное вещество
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге с 30,9% голосов
Сегодня
Вчера
Неделя