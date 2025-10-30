Ерохин: «Я не устал от футбола и тем более от постоянной борьбы за самые высокие места»

30 октября, 04:17
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил, что не устал от футбола и борьбы за высокие места. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.
«Я не устал от футбола и тем более от постоянной борьбы за самые высокие места. Есть силы и мотивация, чтобы дальше играть. Посмотрим, как дальше сложится. Разумеется, сейчас все мысли о том, как помочь «Зениту» набирать очки и вернуть золото. Но дальше, думаю, состоится диалог с клубом. И от этого будем отталкиваться», — цитируют «Известия» Ерохина.
Ерохин в 2017 году перешел в «Зенит». На его счету 260 матчей, 45 голов и 20 голевых передач за сине-бело-голубых.
30.10.2025
Kiril1Yrich
играть по несколько неважных матчей в сезоне и получать большие бабки, как можно от этого устать?
30.10.2025
Petr Bitkin
30.10.2025
Petr Bitkin
30.10.2025
Petr Bitkin
30.10.2025
Petr Bitkin
30.10.2025
m_16
30.10.2025
Petr Bitkin
30.10.2025
Petr Bitkin
30.10.2025
Владислав
У Ерохина 91 мяч, конечно есть мотивация добить до сотни, но в игровым временем, которое ему даёт Семак тяжело будет ещё 9 забить. Года 3 ещё играть придётся)
30.10.2025
m_16
Тот случай, когда в команде есть запасной опытный игрок, который сидит, и не жужжит. А когда выходит, то чётко делает свою работу. Ну и опять же, раздевалка не совсем бразильская, когда ветераны русские.
30.10.2025