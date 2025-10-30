Видео
30 октября, 04:17

Ерохин: «Я не устал от футбола и тем более от постоянной борьбы за самые высокие места»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил, что не устал от футбола и борьбы за высокие места. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

«Я не устал от футбола и тем более от постоянной борьбы за самые высокие места. Есть силы и мотивация, чтобы дальше играть. Посмотрим, как дальше сложится. Разумеется, сейчас все мысли о том, как помочь «Зениту» набирать очки и вернуть золото. Но дальше, думаю, состоится диалог с клубом. И от этого будем отталкиваться», — цитируют «Известия» Ерохина.

Ерохин в 2017 году перешел в «Зенит». На его счету 260 матчей, 45 голов и 20 голевых передач за сине-бело-голубых.

Источник: «Известия»
11

  • Кудрявый мальчуган

    биткин ты дэбил?

    30.10.2025

  • Kiril1Yrich

    играть по несколько неважных матчей в сезоне и получать большие бабки, как можно от этого устать?

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Ответ гилым ФСБ: Ответ на санкции. "Мы можем петь и смеяться немножко, и кризис нас не пугает ваще: у нас закуплены хлеб и картошка, и пояса у нас затянуты уже. Поставим мы на прикол наши "тачки", и - с нами Бог и крещенский мороз! Возьмём родной АКМ из заначки под песни белорусских яростных берёз. И, вдруг и это "друзей" не заставит не зОрить нашенские яйца, коль у них - свои, пройдём маршрутом знакомым - воинским - до Аттики и дальше, коли не возьмутся за мозги." Хи :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    не дуже приятно очутиться в шкуре шкурника :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Нэ так заморився, як противно... :) (с) Юрий Тимошенко :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Где же ТЫ, Боже?... Отчего немнакажешь этих ..., и ... , е щё раз! ... хи, которые мешают мне смотреть ФУТБОЛ?, м-м-м... ? Ещё немного, и я рассердюсь :)

    30.10.2025

  • m_16

    Вот зачем ты здесь это пишешь? Ты подрачиваешь на игроков Зенита? Так это нездоровое какое-то желание.

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Бздинитку я прОклял. И Миллера, хотя... чего его проклинать?.. :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    И отвяжитесь. Достали :)

    30.10.2025

  • Владислав

    У Ерохина 91 мяч, конечно есть мотивация добить до сотни, но в игровым временем, которое ему даёт Семак тяжело будет ещё 9 забить. Года 3 ещё играть придётся)

    30.10.2025

  • m_16

    Тот случай, когда в команде есть запасной опытный игрок, который сидит, и не жужжит. А когда выходит, то чётко делает свою работу. Ну и опять же, раздевалка не совсем бразильская, когда ветераны русские.

    30.10.2025

