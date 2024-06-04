Ерохин: «Хотелось бы остаться в «Зените». Надеюсь, что так и будет»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с «СЭ» ответил вопрос о своем будущем в клубе.

— Останусь ли я с «Зените»? Посмотрим, сейчас будем общаться. Конечно, хотелось бы остаться. Хочу продолжать играть за один из лучших клубов нашей страны. Надеюсь, что так и будет.

— Не было уже предложений от других клубов?

— У меня было два переподписания контракта с «Зенитом» до этого. И я всегда с огромным уважением относился к клубу. В первую очередь разговаривал с «Зенитом».

— То есть у вас скоро будет встреча с Александром Ивановичем Медведевым?

— Думаю, что да, — сказал Ерохин «СЭ».

34-летний Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. Всего за сине-бело-голубых он отыграл 221 матч, забил 37 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.