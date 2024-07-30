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Сегодня, 14:46

Фильцов — о составе «Локомотива»: «Главное — свои, на них смотреть приятнее»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Локомотива» Александр Фильцов оценил состав железнодорожников в сезоне-2024/25.

«Сейчас молодые ребята входят в состав, им нужно набраться опыта, наработать игровые связи. Болельщики «Локомотива» ждут удачный сезон. Я тоже ожидаю, что для клуба получится положительный год. Мне также приятно, что в команде много воспитанников, причем неважно, из какой школы, главное — свои. Да у них меньше опыта, но на своих смотреть приятнее», — цитирует Фильцова Legalbet.

В 1-м туре РПЛ «Локомотив» дома обыграл «Акрон» (3:2), а во втором матче уступил московскому «Динамо» (1:3).

30 июля железнодорожники сыграют с «Ростовом» в 1-м туре группы B FONBET Кубка России.

Источник: Legalbet
Александр Фильцов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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