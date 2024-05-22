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Фильцов: «Скорее «Динамо» станет чемпионом, чем «Зенит» или «Краснодар»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов считает, что московское «Динамо» больше заслуживает чемпионство, чем «Краснодар» и «Зенит».

«Думаю, скорее «Динамо» станет чемпионом, чем «Зенит» или «Краснодар». Я был на последнем матче «Динамо» и видел шикарную атмосферу их заполненного стадиона. Команда сама играла с характером и содержательно. У меня проблеснула мысль, что они достойны.

Все в руках «Динамо», для титула им надо набрать одно очко. Они ближе всех. По дистанции они достойны этого, проявляли характер, когда было тяжело. Конечно, бывает всякое, но вот этот чемпионский опыт когда-то должен приобретаться. Им же уже когда-то надо выиграть. «Динамо» заслуживает чемпионство больше «Зенита», — цитирует Legalbet Фильцова.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://legalbet.ru/news/filtcov-dinamo-zasluzhivaet-chempionstvo-bolshe-zenita/
Александр Фильцов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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