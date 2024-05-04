Фильцов: «Если «Ахмат» одержит победу в матче с «Краснодаром», то не удивлюсь этому»

Экс-вратарь «Краснодара» Александр Фильцов поделился ожиданиями от матча краснодарской команды против «Ахмата» в 27-м туре чемпионата России.

«Интересный матч, потому что «Краснодару» надо выигрывать, а «Ахмат» в последних играх хорошо выступает. «Ахмат» вообще уже три игры подряд выиграл, обыграв даже ЦСКА в гостях. Сейчас начинается кульминация чемпионата, что добавляет интереса.

«Ахмат» очень опасен для «Краснодара». У них своя задача – сохранить место в РПЛ. За счёт того, что «Краснодар» играет дома, у них будет преимущество. Если оценивать форму, то думаю у обеих команд она одинаковая. Но если «Ахмат» одержит в этом матче победу, то не удивлюсь этому. После московской победы над ЦСКА удивляться нечему», – цитирует Legalbet Фильцова.

Матч «Краснодар» – «Ахмат» состоится в субботу, 4 мая. Начало игры – в 19.30 по московскому времени