Фильцов: «Помазун и Максименко — два примерно одинаковых голкипера»

Бывший вратарь «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов прокомментировал переход голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак».

«Время покажет, сильнее Помазун Максименко или нет. По мне, это два примерно одинаковых голкипера. Максименко давно себя зарекомендовал в «Спартаке». Он уже длительное время так играет. Помазун — качественный вратарь, который не побоялся уйти в «Урал» для игровой практики. Несколько сезонов добротно отыграл.

Хочу сказать, что там ему было сложнее. Все-таки в «Урале» качество игроков отличается от «Спартака» и давления, моментов у ворот больше возникает. У «Спартака» другой состав, опасных моментов будет меньше у ворот. Думаю, поэтому он привлёк внимание к себе — своей работой.

Хорошая боевая единица для конкуренции и игры. В общем, хороший переход. Наверное, сейчас он немного не в тех кондициях. Давно не было командных тренировок, поэтому нужно время. Сейчас сборы и игры, поэтому вкатится», — цитирует Legalbet Фильцова.