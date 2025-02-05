Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:22

Фильцов: «Помазун и Максименко — два примерно одинаковых голкипера»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов прокомментировал переход голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак».

«Время покажет, сильнее Помазун Максименко или нет. По мне, это два примерно одинаковых голкипера. Максименко давно себя зарекомендовал в «Спартаке». Он уже длительное время так играет. Помазун — качественный вратарь, который не побоялся уйти в «Урал» для игровой практики. Несколько сезонов добротно отыграл.

Хочу сказать, что там ему было сложнее. Все-таки в «Урале» качество игроков отличается от «Спартака» и давления, моментов у ворот больше возникает. У «Спартака» другой состав, опасных моментов будет меньше у ворот. Думаю, поэтому он привлёк внимание к себе — своей работой.

Хорошая боевая единица для конкуренции и игры. В общем, хороший переход. Наверное, сейчас он немного не в тех кондициях. Давно не было командных тренировок, поэтому нужно время. Сейчас сборы и игры, поэтому вкатится», — цитирует Legalbet Фильцова.

Источник: Legalbet
3
Александр Фильцов
Илья Помазун
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
«Спартак» оформляет дорогущие сделки, «Динамо» теряет Глебова. Трансферные слухи РПЛ
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
Подозреваемый в убийстве пасынка рассказал о его избиении за отказ делать упражнения
Кендрик Ламар выступил в перерыве Супербоула-2025
Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Бомель введен в кому после серьезной аварии
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя