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Сегодня, 07:29

Фильцов: «Монтес — игрок сборной Мексики, это точно качественный футболист»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Александр Фильцов прокомментировал переход защитника Сесара Монтеса в стан красно-зеленых.

«Финансовые возможности у «Локомотива» немножко ограничены, если судить из прессы. Летом не смогли переподписать ряд футболистов и расстались с ними. Но все-таки клуб изыскал возможность подписать Монтеса, который им, видимо, важен. Это все-таки игрок сборной Мексики, это точно качественный футболист.

Сильнее ли Монтес Джикии, которого в трансферное окно связывали с «Локомотивом»? Не могу сравнивать. Может быть, когда шел предметный разговор по Джикии, «Локомотив» не мог позволить себе этого игрока в финансовом плане. Прошло уже два-три месяца после разговора о Джикии и ситуация поменялась. Джикия — это звезда нашего чемпионата. Надо задавать вопросы руководителям, они проводили анализ, кто им нужен», — цитирует Legalbet Фильцова.

Источник: Legalbet
Александр Фильцов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Сесар Монтес

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