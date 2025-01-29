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Сегодня, 00:21

Фильцов: «Переход Зиньковского в «Локомотив» будет в плюс клубу и футболисту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Александр Фильцов прокомментировал возможный переход полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в «Локомотив».

«Зиньковский ищет игровое время, в «Спартаке» он не так часто появляется на поле. Это талантливый парень, но, возможно, сейчас тренеры на него не рассчитывают так, как бы он хотел. В «Локомотиве» есть Михаил Галактионов, который знает подход к футболистам, может встроить Зиньковского в игру. Это уже зрелый игрок, переход будет в плюс клубу и футболисту.

Зиньковский рискует и в «Локомотиве» быть запасным? Конкуренция всегда есть, но нужно искать ходы, как развивать свою карьеру. Если «Локомотив» рассматривает его, то уже знает, как его применить на футбольном поле. Возможно, стоит ждать перестановки игроков по позициям. Зиньковский усилит «Локомотив», это качественный футболист», — цитирует Legalbet Фильцова.

Источник: Legalbet
Александр Фильцов
Антон Зиньковский
Футбол
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