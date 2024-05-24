Фильцов — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Лично я считаю, что это отличный шанс»

Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов прокомментировал информацию о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Лично я считаю, что это отличный шанс. Сегодня есть спрос, и им нужно воспользоваться. Будет запасным? Вдруг основной вратарь получит травму? Это классный переход в один из самых популярных и богатых клубов, откуда он может потом перейти в любой другой клуб мира, Европы.

Наверное, у «ПСЖ» большая скаутская сетка и они много за кем следят. До этого Матвей играл в еврокубках и провел несколько официальных матчей за сборную. Большие клубы за всеми следят. Приятно, что выбор пал на него», — цитирует «РБ Спорт» Фильцова.