Фильцов: «Гильерме — легенда «Локомотива», в будущем клуб должен предложить ему работу»

Экс-вратарь «Локомотива» Александр Фильцов прокомментировал уход бразильского голкипера Маринато Гильерме из московского клуба.

«Гильерме — значимый человек для «Локомотива». Он выступал за команду больше 15 лет, был на ведущих ролях, мало, где такое есть. «Локомотив» должен поблагодарить его за пользу клубу. Гильерме — легенда «Локомотива», если смотреть даже статистику проведенных за клуб матчей.

Возможно, Гильерме хочет еще поиграть, поэтому не остался в клубе в какой-то должности. Может, они договорились с клубом, что год он где-то поиграет, а потом его трудоустроят. Будет правильно предложить работу такому игроку. Некая преемственность должна быть», — цитирует Фильцова Legalbet.

Гильерме выступал за «Локомотив» с августа 2007 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». За красно-зеленых он провел 383 матча, в которых пропустил 385 мячей и 143 встречи отыграл «на ноль».