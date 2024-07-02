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Сегодня, 11:37

Фильцов: «Гильерме — легенда «Локомотива», в будущем клуб должен предложить ему работу»

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Экс-вратарь «Локомотива» Александр Фильцов прокомментировал уход бразильского голкипера Маринато Гильерме из московского клуба.

«Гильерме — значимый человек для «Локомотива». Он выступал за команду больше 15 лет, был на ведущих ролях, мало, где такое есть. «Локомотив» должен поблагодарить его за пользу клубу. Гильерме — легенда «Локомотива», если смотреть даже статистику проведенных за клуб матчей.

Возможно, Гильерме хочет еще поиграть, поэтому не остался в клубе в какой-то должности. Может, они договорились с клубом, что год он где-то поиграет, а потом его трудоустроят. Будет правильно предложить работу такому игроку. Некая преемственность должна быть», — цитирует Фильцова Legalbet.

Гильерме выступал за «Локомотив» с августа 2007 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». За красно-зеленых он провел 383 матча, в которых пропустил 385 мячей и 143 встречи отыграл «на ноль».

Источник: Legalbet
Александр Фильцов
Маринато Гильерме
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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