Филимонов: «Черенков — народный любимец»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал, кто для него легенда красно-белых Федор Черенков.

— Кто для вас Федор Черенков?

— Один из лучших футболистов в истории «Спартака», народный любимец. Люди его любили, и до сих пор любят. Его человеческие качества возвели его в такой ранг, что к нему есть всенародная любовь, которая не зависит от пристрастий, от своих любимых футболистов в «Спартаке». Федор — фигура обособленная и отдельно стоящая от всех великих, классных футболистов красно-белых.

— Вы успели посмотреть про него фильм?

— Нет, к сожалению, не успел, времени нет.

— Когда будете смотреть, чего вы ожидаете от этой картины?

— Наверное, увидеть качества Федора, которые на публике не были видны, увидеть глубокое понимание этого феномена.

13 ноября на «Лукойл Арене» прошел матч легенд «Спартака» и «Динамо» (1:2), он был посвящен памяти Федора Черенкова.

Фильм «Федя. Народный футболист» вышел в прокат 31 октября.