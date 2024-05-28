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Филимонов: «Тороп — сменщик Акинфеева в ЦСКА? У Игоря их столько уже было...»

Филимонов ответил на вопрос, считает ли Торопа потенциальной заменой Акинфееву
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, считает ли вратаря ЦСКА Владислава Торопа потенциальной заменой капитану армейцев Игорю Акинфееву.

«Тороп — сменщик Акинфеева в ЦСКА? У Игоря уже столько сменщиков было... Это очередной. Но будем надеяться, что Тороп сможет составить конкуренцию. Чем выше уровень в клубе и чемпионате, тем выше уровень всех футболистов», — сказал Филимонов «СЭ».

38-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Вместе с армейцами он 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

Александр Филимонов
Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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