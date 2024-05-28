Филимонов: «Акинфеев может играть в РПЛ до 50 лет»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал «СЭ» информацию о продлении контракта с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Он легко отыграет еще два года в РПЛ. Я и год назад говорил, что он может на таком уровне играть до 50 лет, учитывая его уровень и отношение к здоровью. О чем это говорит? О том, что уровень очень сильно упал. Но не говорит о том, что Акинфеев — слабый вратарь. Никто из молодых не может вытеснить его из состава. Слабая конкуренция», — сказал Филимонов «СЭ».

38-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Вместе с армейцами он 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.