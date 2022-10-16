Филимонов верит, что «Спартак» победит ЦСКА

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от дерби против ЦСКА в 13-м туре РПЛ.

«Верю, что «Спартак» победит. Будет яркая игра, команды много забиваю. Победа в таком матче — это всегда важно. Но нельзя утверждать, что победившая команда сможет конкурировать с «Зенитом». Скорее победитель укрепит свои позиции на втором месте», — сказал Филимонов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.