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Сегодня, 12:02

Глеб об идее включения белорусских клубов в чемпионат России: «Интересное предложение, но возникает много вопросов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о возможном включении белорусских команд в состав чемпионата России по футболу.

«Интересно предложение, но возникает сразу столько вопросов в голове. Пока не хочется голословно говорить, нужно дождаться больше деталей. Давайте подождем информацию. Пока нет смысла комментировать», — сказал Глеб «СЭ».

В чемпионате России по футболу нет ни одной белорусской команды. В хоккейной КХЛ выступает минское «Динамо», в баскетбольной Единой лиге ВТБ играет клуб «Минск».

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