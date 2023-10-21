Глеб об идее включения белорусских клубов в чемпионат России: «Интересное предложение, но возникает много вопросов»

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о возможном включении белорусских команд в состав чемпионата России по футболу.

«Интересно предложение, но возникает сразу столько вопросов в голове. Пока не хочется голословно говорить, нужно дождаться больше деталей. Давайте подождем информацию. Пока нет смысла комментировать», — сказал Глеб «СЭ».

В чемпионате России по футболу нет ни одной белорусской команды. В хоккейной КХЛ выступает минское «Динамо», в баскетбольной Единой лиге ВТБ играет клуб «Минск».