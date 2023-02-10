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Сегодня, 15:36

Александр Глеб: «Думаю, у Дзюбы хорошая мотивация. Все же «Локомотив» — это имя в российском чемпионате»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
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Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

— Очень мало слежу за российским футболом. «Локомотив» на 14-м месте? Настолько все плохо? Спасибо бывшим руководителям. На самом деле не слышал о переходе Дзюбы. Желаю удачи ему, клубу, проявить себя и остаться в высшей лиге. Артем очень хороший нападающий. Не знаю, в какой он форме. Думаю, что у него хорошая мотивация. Все же «Локомотив» — это имя в российском чемпионате. Конечно, это будет шок, если они вылетят. Поэтому удачи, — сказал Глеб «СЭ».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с железнодорожниками до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Александр Глеб
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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