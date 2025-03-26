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26 марта, 16:52

Отец Глушенкова: «Никаких конфликтов у Максима и Семака нет. Все, что пишут, — бред»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Глушенков, отец нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, опроверг новости о проблемах игрока в клубе.

«Слишком много негатива идет от журналистов на Максима. Второй день вижу, что пишут всякий бред. Вы видели слова Карпина? Я согласен с Валерием Георгиевичем. Все, что пишут про Максима, — бред. Никаких конфликтов у Глушенкова и Семака нет, это вымысел. И то, что Максим плохо тренируется, тоже неправда», — приводит слова Александра Sport24.

Максим Глушенков, Сергей Семак и&nbsp;Александр Медведев.«Зенит» подвергся медиаатаке: якобы Глушенков наехал на Семака, а Медведев устроил разнос. Что это было?

Также отец Глушенкова отметил, что на форварда льется негатив из-за того, что у «Зенита» сейчас нет результата, а Максим является авторитетным человеком.

26 марта появилась информация, что 25-летний футболист проявляет халатность на тренировках. Сообщается, что он покинул одну из тренировок «Зенита» из-за того, что ему было холодно.

В текущем сезоне Глушенков сыграл за сине-бело-голубых 17 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Максим Глушенков.«Выглядит нарциссом. Парень, если ты не хочешь играть в «Зените», уходи». Орлов — о Глушенкове
Источник: Sport24
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ФК Зенит
Максим Глушенков
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