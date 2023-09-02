Головин: «Самое яркое воспоминание, связанное с Черчесовым, это чемпионат мира в России»

Александр Головин, полузащитник «Монако» и сборной России, рассказал «СЭ» о самом ярком воспоминании, связанным со Станиславом Черчесовым.

«Самое яркое воспоминание, связанное с ним, это, конечно, чемпионат мира в России, когда наша сборная дошла до четвертьфинала. Роль главного тренера была тогда очень значимой. Особенно вспоминается, как перед началом чемпионата немногие ставили на нас, но он смог вселить уверенность», — сказал «СЭ» Головин.

Сегодня, 2 сентября, Черчесову исполнилось 60 лет.