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Сегодня, 08:45

Головин — об Акинфееве: «Невероятный талант! Мог бы играть в любом клубе Европы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Федоров
Специальный фотокорреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник сборной России Александр Головин в интервью «СЭ» заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев по-прежнему способен играть на высоком уровне.

— Акинфеев продлил контракт с ЦСКА еще на два года.

— Игорь — настоящая легенда! Очень рад, что он до сих пор защищает цвета армейцев. Всегда в отличной форме. В последнем туре против «Урала» опять пенальти потащил в своем излюбленном стиле. Не перестает удивлять. Все его сейвы уже кажутся обыденностью. Мне кажется, он может и до 60 доиграть. (Улыбается.)

— С его профессиональным подходом к делу?

— Дело не только в подходе. Игорь — невероятно талантливый вратарь! Если брать тех голкиперов, с кем я играл и тренировался, есть Игорь и все остальные. Он поражал даже на тренировках. Думаю, Акинфеев заиграл бы в любом европейском клубе. Я не шучу. Если бы этого очень сильно захотел. Но сделал свой выбор в пользу ЦСКА. Его надо уважать.

Александр Головин с&nbsp;призом лучшему футболисту России в&nbsp;2023 году по&nbsp;опросу &laquo;СЭ&raquo;. «Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси». Интервью Александра Головина

Александр Головин
Игорь Акинфеев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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