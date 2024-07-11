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Сегодня, 03:39

Первый тренер Соболева: «Если бы Александр не нужен был Семаку, никаких бы переговоров не было»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов прокомментировал возможный переход нападающего в «Зенит».

«Конечно, одобряю этот переход. А почему нет? Это повышение. Команда выше уровнем. Борется за чемпионство, играть будет в Лиге чемпионов. «Спартак» его хочет продать, хочет заработать. Поэтому — почему нет? Будет играть, будет забивать — и примут. Понятно, что будут кричать болельщики спартаковские. И что? Тем более, сейчас фаны меньше ходят на стадионы. Все нормально будет.

Изидор — он никакой нападающий. Сергеев все равно куда-то собирается уходить. Кассьерра немножко другой. Конечно, им нужен такой форвард для обоймы. Если бы он не нужен Семаку, никаких бы переговоров и никаких 12 миллионов — ничего бы не было. Значит, он нужен Семаку конкретно, под его команду. Тем более, российский игрок. В «Зените» хотят немножко поменять стратегию. Их везде критикуют за то, что у них одни бразильцы. Они начинают россиян покупать. И Глушенков, и Соболев. Все нормально будет», — приводит «КП Спорт» слова Горбунова.

Источник: «КП Спорт»
Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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