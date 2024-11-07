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Горшков — о натурализации Сантоса: «Это не радует не только меня, но и многих болельщиков»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о том, что защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос теперь не считается легионером в российском футболе.

«Грустно, что теперь в составе «Зенита» может выйти только один российский футболист. Раньше и так с натяжкой выходило три российских игрока. Это не радует не только меня, но и многих болельщиков. Хочется, чтобы был какой-то баланс. Понятно, всем нужны победы, но, думаю, болельщики с ностальгией вспоминают времена, когда в составе «Зенита» играли воспитанники. Крен в сторону иностранцев многих не радует. Российских футболистов в составе «Зенита» мало», — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

В октябре президент России Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство 30-летнему Сантосу.

Источник: РБ Спорт
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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