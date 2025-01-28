Горшков: «Позиция правого защитника в «Зените» выглядит проблемной»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков считает, что сине-бело-голубым необходимо подписать правого защитника.

«У «Зенита» на этой позиции играл Мантуан, но он не защитник, поэтому сложности в обороне возникали. Ведь Волков, который пришел из «Краснодара», получил тяжелую травму. Так что позиция выглядит проблемной, особенно сейчас, когда выбыл из строя Караваев.

Эракович больше в подыгрыше способен действовать, если говорить об атаке. Может играть справа и Горшков, и Дуглас Сантос, но оба — левоногие. Поэтому «железного» кандидата на эту позицию нет, и она, возможно, требует усиления», — цитирует «РБ Спорт» Горшкова.