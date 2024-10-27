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Сегодня, 04:22

Горшков: «Дуглас Сантос должен усилить сборную России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал получение бразильским защитником сине-бело-голубых Дугласом Сантосом российского гражданства.

«Игрок сильный. В первую очередь «Зенит» делал это для того, чтобы обезопасить себя от ужесточения лимита. Чтобы была дополнительная возможность. Сборную тоже должен усилить. Беспокоит, что номинальных россиян в «Зените» будет ещё меньше», — цитирует Vprognoze.ru Горшкова.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Горшков (футбол)
Дуглас Сантос
Футбол
ФК Зенит

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