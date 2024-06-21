Горшков: «Отъезд Клаудиньо в Саудовскую Аравию будет потерей для «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Клаудиньо из петербургского клуба.

«На сегодняшний день Клаудиньо для «Зенита» — важный игрок, поэтому его возможный отъезд в Саудовскую Аравию будет потерей для петербургской команды. Даже в свете новостей о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

По поводу недостатка мотивации у Клаудиньо в некоторых матчах: такое можно говорить не только про него, но и про других легионеров в «Зените». Небольшие провалы команды в этом сезоне как раз были связаны с недостаточным настроем некоторых футболистов.

И всё-таки по своим функциям на поле Клаудиньо и Глушенков не такие уж одинаковые игроки. Но от бразильца в «Зените» все уже знают, чего ожидать, а по Глушенкову в Санкт-Петербурге пока есть вопросы. Как он адаптируется? Как быстро? Сможет ли проявлять себя в условиях более высокой конкуренции?» - цитирует Legalbet Горшкова.