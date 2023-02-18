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Сегодня, 15:25

Александр Горшков: «Не знаю, надо ли делать российский паспорт Малкому и Клаудиньо»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков отреагировал на новость о том, что бразильские игроки петербургского клуба Малком и Клаудиньо в ближайшее время могут получить российские паспорта.

«Не знаю, надо ли делать российский паспорт Малкому и Клаудиньо. Для чего? Чтобы только еще легионеров взять. Не знаю, а есть ли смысл в этом какой-то. Наверное, руководство «Зенита» знает, для чего они это делают», — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gorshkov-ne-znayu-est-li-smy-sl-delat-pasport-malkomu-i-klaudin-o/
Клаудиньо
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