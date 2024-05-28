Александр Горшков: «Нет необходимости держать Изидора на лавке 3

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал новость, что нападающий Вильсон Изидор подписал контракт с «Зенитом» на два года.

«Изидор себя не проявил в «Зените». Нет необходимости его держать на скамейке. Изидор — нападающий, поэтому он должен конкурировать с Кассьеррой. Сейчас колумбиец основной форвард. Есть вопросы по Изидору, если он останется в «Зените», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Ранее Изидор сообщил, что подписал контракт с «Зенитом» до 2026 года. В сентябре 2023 года 23-летний футболист перешел в питерский клуб из «Локомотива» на правах аренды.

В сезоне-2023/24 Изидор провел за сине-бело-голубых 20 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.