Александр Горшков: «Хочется, чтобы в «Зените» было больше души и играли свои воспитанники»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал трансферную кампанию петербуржцев.

«Всем болельщикам «Зенита» хотелось бы видеть в команде больше российских футболистов, тем более в такое время без еврокубков. Клуб выбирает подписывать иностранцев, чтобы обеспечить себе титул. Потом «Зенит» продает их, это такие своеобразные вложения. Хочется, чтобы в «Зените» было больше души и играли свои воспитанники», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно «Зенит» подписал Нино, Педро, Артура и Ильзата Ахметова. После 18 туров сине-бело-голубые занимают второе место в РПЛ.