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Сегодня, 15:39

Александр Горшков: «Уход Вендела — это потеря для «Зенита»

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможный уход Вендела из питерской команды.

«Учитывая, что и Малком ушел, петербуржцам явно необходимо усиление. Вендел — заметная фигура для клуба. Надо еще учитывать, что Кузяев тоже ушел. Конечно, Вендел — это потеря, но думаю, что руководство это понимает и уже работает на трансферном рынке.

В составе «Зенита» Вендел стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» опубликовал бумагу с официальным предложением «Фламенго» за трансфер Вендела. Бразильский клуб 27-го июля предложил 15 миллионов, а 31-го числа увеличил сумму до 16 миллионов с бонусом в 20 процентов при последующей продаже.

Трансферное окно в Бразилии закроется в среду, 2 августа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gorshkov-uhod-vendela-e-to-poterya-dlya-zenita-klubu-yavno-neobhodimo-usilenie/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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