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РПЛ

27 октября, 16:32

Григорян: «В России сейчас нет другого тренера, кто бы так развивал российских игроков, как это делает Осинькин»

Виктория Кравченко
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Российский тренер Александр Григорян рассказал, кто из специалистов в России является лучшим.

«Ивич показывает сейчас высокий пилотаж. Но, по мне, еще выше Игорь Осинькин. Многие не хотят понимать, что каждый год уходят из «Крыльев» игроки, которые были основными, а их места занимают запасные. И они значительно прибавляют в мастерстве и тоже начинают играть на высоком уровне. В России сейчас нет другого тренера, кто бы так развивал российских игроков, как это делает Осинькин», — цитирует Григоряна Metaratings.ru.

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов», которые располагаются на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляет таблицу команда Владимира Ивича «Краснодар» с 28 очками после 12 туров.

Источник: https://metaratings.ru/blog/spercyan-tochno-ne-khuzhe-pedri-i-gavi-intervyu-aleksandra-grigoryana-pro-rossiiskuyu-premer-ligu/
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Григорян
Игорь Осинькин
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