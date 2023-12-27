Григорян: «Мне понравился чемпионат России в этом году: по качеству и самоотдаче»

Российский тренер Александр Григорян подвел итоги 2023 года в российском футболе.

«Мне понравился чемпионат России в этом году: по качеству и самоотдаче. Для меня приблизительно 70 процентов матчей были интересными. Неважно, топовые команды играют или аутсайдеры, были интересные матчи. Все сплошь и рядом отмечают ментальный скачок «Краснодара». Не могу говорить, что с точки зрелищности, они показывают грандиозный футбол, но он достаточно зрелищный. По менталитету «Краснодара» стал достаточно сильной командой, командой победителей. Независимо от того, как закончится чемпионат, мы видим тех же игроков, но с другой ментальностью», — приводит слова Григоряна Metaratings.ru.

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит» на 2 очка. Третьим в турнирной таблице идет «Динамо» (32 очка).