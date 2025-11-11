Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

11 ноября, 12:53

Григорян — о Станковиче и его штабе в матче с «Ахматом»: «Пусть обижаются, но они вели себя как цыгане»

Руслан Минаев

Российский тренер и футбольный эксперт Александр Григорян высказался о поведении возглавляющего «Спартак» Деяна Станковича и его штаба в матче с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Я обсуждал матч в живом эфире, и в конце матча мы подходим, чтобы опять в эфир выйти, за десять минут до конца. И я оказался в полутора метрах от этой банды Станковича. Пусть обижаются, но они вели себя как цыгане. Мне это так неприятно было. Он себя так ведет, а их же много, помощников. Они себя вели просто как цыгане. Смотришь и думаешь: «Это что вообще такое?» Просто орут, кричат, выбегают», — сказал Григорян на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.Срывы Станковича уже не удивляют. Но в Грозном больше вопросов к комментатору «Матч ТВ»

После матча Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью. Поводом для конфликта стал вопрос репортера о том, что сербский специалист кричал судье в конце игры.

41

  • Belousov

    Ну вот уж не этому быдлу что-то про поведение других кукарекать. Григорян любому цыгану фору даст

    12.11.2025

  • svs

    Григорян националист! Судить его и наказать.

    12.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Ай-ай-ай, как не стыдно ничего не знать о величайшем тренере современности! Они всегда в одном списке - Фергюссон, Гвардиола, Энрике, ГРИГОРЯН, Анчелотти:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    12.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Станкович, конечно, истеричная фурия, только не Григоряну, "великому" эксперту и "великому" тренеру об этом рассуждать!

    12.11.2025

  • Denizzz77

    сказал армянин с цыганской прической в цыганской рукашке и с цыганским ремнем. ты на себя в зеркало посмотри, клоун

    12.11.2025

  • fell62

    Почему как ? Они и есть цыгане )))

    11.11.2025

  • richardford

    Правильно Григорян сказал, я бы добавил-вели себя как свиньи Станкович, Сакич...

    11.11.2025

  • Valery I

    кто такой Григорян? кто знает его? матч тв???

    11.11.2025

  • alur66

    Кто такой Григорян-ноль чмошное. С какими то девочками -что разок выиграл-и великим чмошным стратегом себя возомнил-напесрточник от футбола.

    11.11.2025

  • NapoliFC

    Проплаченные из каждого утюга лезут:)

    11.11.2025

  • Фирсыч

    Причём здесь СЭ? Григорян комментировал матч с бровки для Матч ТВ. Они выбрали его для комментария. Мостовой вряд ли согласился бы лететь в Грозный. Не царское это дело.

    11.11.2025

  • Фирсыч

    Прочитай, что написано, тогда узнаешь.

    11.11.2025

  • Фирсыч

    :thumbsup:

    11.11.2025

  • Grinopel

    Цыгане, понтующиеся на итальянском, но так и не выучившие родственного русского. Село вонючее.

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Эксперд со срач-тв выдерживает строгую линию своих работодателей. Срач экспресс вторит им в унисон.

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пиши на русском. Язык осла люди не понимают.

    11.11.2025

  • Millwall82

    а как сам-то отреагировал на петуха)

    11.11.2025

  • Иван Л.

    Вообще, секс ыкспердов на помойке ищет. Ну ладно Царь, пусть трындит. Он К тото есть, большой игрок был, ну несет ересь, ну и хсним. А это вообще кто? Сын Артёма бухаева? Ну похоже на то

    11.11.2025

  • Иван Л.

    Вне зависимости от ситуации, чья бы мычала, уж точно по себе судит, бо именно и есть цыган в худшем понимании. Да и вообще никто. Нашли ыкспеда

    11.11.2025

  • ANTI BOMG

    К Гриноряну не особо лотношусь, чтобы очень, но в чем он неправ, если ему надо сходить?

    11.11.2025

  • ANTI BOMG

    так они и есть цыгане! по национальности, вроде, сербы, а интервью дают на итальянском, на аглицком. позорище!

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    чмарташка да в каждом матче чмартагу засуживают. Валите в тельавив к отцам оснвателям. Вы не поняли что вас ненавидят.

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    чмарташка вздернись. Чемпионами все равно не будите. Газпром все купил.

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    это чмарташки от свиней ничем не отличаются. Можешь это сказать в лицо цыгану. Сразу кишки на кулак намотают.

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    чмартаги , а скажите на фуга даянка-хряк припер в чмартаг голов десять своих подсвинков? Они что тренеры, они орда свиней визжащих весь матч. Особенно "лютый" мелкий в очочках, видно давно в ...ыло не получал. чмарташки не отвечайте , помните мне это в радость ваши высеры.

    11.11.2025

  • Бен Ричардс

    Судя по словам Григоряна, почему-то наблюдал он не безобразное судейство Чистякова (что отмечают все, кто смотрел), а только реакцию на него скамейки "Спартака". Кстати, не помню, чтобы этот "эксперт" активно-негативно комментировал откровенно хамское поведение на всю страну "полевого командира" в интервью сразу после поражения от Хорватии на ЧМ 2018г. (их легко и сейчас найти в интернете) и агрессивное поведение во время матчей тренеров "Зенита", когда судьи по их мнению выносят неправильные решения. Видимо считает, что про тренеров "Спартака" и цыган ему можно "чесать" безбоязненно.

    11.11.2025

  • perez-kb

    Может у него лопатник подрезали, а он намекает как бы....

    11.11.2025

  • Diman_madridista

    Да кто его заметит чтобы еще на него обижаться. Станкович его точно не знает

    11.11.2025

  • DemolisherAjax

    Слова "тренер" и "футбольный эксперт" не должны стоять рядом с фамилией Григорян,а вот слово балабол очень подойдет :)

    11.11.2025

  • korkodil

    Нужно цивилизованно подкупать судей, а не орать как цыгане на бровке. :sunglasses: :sunglasses:

    11.11.2025

  • ALEX1984

    Так цыгане и есть .

    11.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Чего там петух кукарекает?

    11.11.2025

  • Saypin

    Пусть Григорян не обижается, но он должен сходить на х

    11.11.2025

  • hattabysh

    Никому не нужный бездарь, критикует востребованных тренеров) Он на игре то хоть был или подпевает, чтобы с канала не поперли?

    11.11.2025

  • ровнов

    Пусть необижается. А кто такой Григорян?

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Цыгане вполне могут подать в суд на Григоряна. Сравнение со Станковичем они могут счесть за оскорбление))

    11.11.2025

  • Maxim B

    А,чем армяне от цыган отличаются,ничем

    11.11.2025

  • spartsmen

    Станкович: от Григоряна слышу...

    11.11.2025

  • Opilki

    А где Романцев? Почему не выскажется по поводу этого позорища? Это же он с этим цыганом лобызался прилюдно. Или он считает, что такое поведение в России нормально? Григорян красавчик, назвал вещи своими именами.Респект!

    11.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Позолоти ручку красавчик

    11.11.2025

  • фанат

    Ну т.е. цыгане резанные. Ждём дополнения.

    11.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Деян Станкович
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Александр Григорян
    Читайте также
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
    В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
    КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
    КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя