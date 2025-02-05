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Александр Гришин: «ЦСКА правильно сделал, что не отпустил Рошу»

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал новость о том, что центральный защитник армейцев Виллиан Роша мог перейти в итальянский клуб «Верона» в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА было выгодно не отпускать Рошу. К тому же он недавно продлил контракт. В клубе взвесили все за и против. Роша сейчас основополагающий игрок в обороне армейцев. Если ЦСКА будет бороться за что-то в этом сезоне, то Роша должен играть. Клуб поступил правильно, оставив Виллиана», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

В августе 2024-го ЦСКА продлил контракт с бразильцем на три года. В этом сезоне Виллиан Роша провел за красно-синих 19 матчей во всех. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
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ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
Виллиан Роша
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