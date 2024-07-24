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Сегодня, 17:47

Гришин: «Если «Спартак» решит подписать Фернандеса, то пожелаю Марио заключить хороший контракт и удачи»

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем защитника Марио Фернандеса.

— Агент Марио говорит о том, что Фернандес хочет продолжить карьеру в России. В каком клубе он мог бы оказаться?

— В свете того, что Фернандес уже 2 года не играет, наверное, любой руководитель задумается. Агент может что угодно говорить: в РПЛ он хочет или в АПЛ. Задача агента — продать игрока, соответственно он дает какую-то информацию. Поэтому, если не будет травм у Марио, то какому-то клубу он пригодится, но какому — не знаю. С точки зрения топовых клубов, поверьте мне, трансфера не будет. Человеку 33 года. Его «Динамо», «Спартак» или «Локомотив» возьмет?

— Зная «Спартак», такое может произойти...

— Ну, дай бог, чтобы его «Спартак» взял, тут только можно пожелать Марио удачи, чтобы он играл там и заключил хороший контракт.

«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса 24 июля. Защитник перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. Фернандес провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

Александр Абустин

Марио Фернандес
ФК Спартак (Москва)
Александр Гришин
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