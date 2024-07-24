Гришин: «Трансфер Фернандеса в «Зенит» — провальный. Руководство поступило правильно, решив не продлевать контракт»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал «СЭ» уход защитника Марио Фернандеса из «Зенита».

«Думаю, если человека взяли в «Зенит», а он не играл, то это не очень приятно для руководства. Все-таки деньги потрачены. В свете этого, я думаю, что это неудачный трансфер. Потому что рассчитывали на игрока, а он не играет. То, что его не переподписали — грамотное решение руководства. Потому что он не играл не только в «Зените», но и после того, как приехал из Бразилии. Человека, который 2 года не играет, наверное, нет смысла переподписывать. Хотя, Марио хороший футболист, очень здорово играл в ЦСКА. Неправильно осуждать его за то, что он перешел в «Зенит». Он заработал там денег и спокойно уедет в Бразилию, будет там жить», — сказал Гришин «СЭ».

«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса 24 июля. Защитник перешел в команду из «Интернасьонала» летом прошлого года. 33-летний Фернандес провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

Александр Абустин