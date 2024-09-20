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Сегодня, 06:37

Гришин: «Согласен, что Тюкавин — лучший футболист прошлого чемпионата»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок московского «Динамо» Александр Гришин согласен с признанием нападающего бело-голубых Константина Тюкавина лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24.

«Я согласен, что Тюкавин – лучший футболист прошлого чемпионата. Он провел хороший сезон. Были ещё кандидаты, но Тюкавин достоин этого звания. Понятно, что футбол – это вкусовщина, кому-то может нравится Иванов или Сидоров, а кому-то – Петров. Есть тут момент. Но по мне, заслуженно признали.

Я даже не назову, кто бы мог конкурировать с Тюкавиным за это звание в прошлом сезоне, трудно сходу назвать. Тюкавин тут – основополагающий человек, который занял это место по праву», – цитирует Legalbet Гришина.

22-летний форвард в сезоне-2023/24 забил 15 голов и сделал 9 голевых передач.

 
Константин Тюкавин. Тюкавин признан лучшим игроком сезона-2023/24 по версии РФС
Источник: Legalbet
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Александр Гришин

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