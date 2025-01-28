Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:12

Гришин: «Пора прекращать с этими легионерами ерундой заниматься и гладить по одному месту»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок московского «Динамо» Александр Гришин прокомментировал ситуацию с бразильским легионером бело-голубых Бителло, который с опозданием вернулся в расположение клуба после отпуска.

«Пора прекращать с этими легионерами ерундой заниматься и гладить по одному месту. Надо принимать санкции против них через ФИФА. Хотят — играют, не хотят — не возвращаются в клубы. Бардак полный! Надо прекращать эту канитель. Иностранцы ерундой занимаются уже не первый год. Не уважают ни клубы, ни нашу страну. Какая-то у нас же должна быть гордость за страну. Надо что-то делать.

Пусть наши молодые ребята играют. Когда СССР развалился, играли наши футболисты и чемпионат потихоньку поднялся. Ничего страшного, и в Лиге чемпионов играли.

Бителло — хороший футболист, но так не делается. При том, что он не единственный такой. Получается, клубы свои обязательства выполняют, а иностранец всегда может уехать. Какой-то беспредел творится! Смысла «Динамо» давать второй шанс Бителло нет. Человек не будет выкладываться полностью, у него голова работает уже на отъезд. Если он хочет уйти, то как раньше играть не будет, уже пропала мотивация. Руководство «Динамо» разберется, что с ним делать», — цитирует Legalbet Гришина.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Александр Гришин
Бителло
Читайте также
Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет
Почему Черчесов так резко уходит из сборной Казахстана прямо перед отбором на ЧМ-2026
Сможет ли Трамп закончить конфликт на Украине за 100 дней. Разбор
Шестеркин помог «Рейнджерс» разгромить «Оттаву»
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
СМИ сообщили о начале сбора подписей в Калифорнии за выход из состава США
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя