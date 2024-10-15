Бывший футболист ЦСКА Гришин: «Мусаев и Гуаририпа будут играть вдвоем»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин предположил, кто из армейских нападающих будет играть в основном составе.

«Хорошо, что у ЦСКА два классных нападающих. Играть будет сильнейший. Гуарирапа быстрый, а Мусаев хорошо играет головой. Два разноплановых форварда нужны армейцам. В последнем матче мы видели, что ЦСКА может перейти на схему с двумя нападающими. Гуарирапа более маневренный, а Мусаев хорошо действует на втором этаже. Возможно, они будут играть вдвоем», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

После 11 туров ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ, набрав 20 очков. В следующем матче армейцы сыграют в гостях с махачкалинским «Динамо».