Сегодня, 15:46
Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Гришин прокомментировал уход нидерландского хавбека Джирано Керка из московской команды.
Сегодня, 21 января, «Локомотив» объявил об уходе нидерландца. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).
«Если в «Локомотиве» есть футболисты, способные заменить Керка, тогда хорошо, что он уходит. Керк — игрок хорошего уровня, поэтому для железнодорожников это потеря. Он провел небольшое время в команде. Керк — качественный футболист, это было видно невооруженным глазом», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».
27-летний Керк выступал за «Локо» с 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования