Александр Гришин поделился эмоциями от возвращения в академию ЦСКА.

«Испытываю большую радость прийти в родной клуб, где я играл, где тренировал, где прошла моя тренерская карьера. Я очень рад, что руководство в лице Евгения Ленноровича Гинера и Романа Юрьевича Бабаева разрешило вернуться в ЦСКА. Абсолютно никаких проблем не было. Сегодня я в ЦСКА и счастлив этому событию», — цитирует Metaratings.ru Гришина.

50-летний специалист будет работать помощником тренеров команд, которые участвуют в Юношеской футбольной лиге, а также с командой, которой предстоит перейти в ЮФЛ в следующем сезоне.

Гришин работал в академии ЦСКА с 2009 по 2010 год, после чего стал главным тренером дубля армейцев. В мае 2017 года тренер покинул красно-синих и возглавил юношескую сборную России, которой руководил до января 2018 года.