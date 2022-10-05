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Александр Гришин поделился эмоциями от возвращения в академию ЦСКА.
«Испытываю большую радость прийти в родной клуб, где я играл, где тренировал, где прошла моя тренерская карьера. Я очень рад, что руководство в лице Евгения Ленноровича Гинера и Романа Юрьевича Бабаева разрешило вернуться в ЦСКА. Абсолютно никаких проблем не было. Сегодня я в ЦСКА и счастлив этому событию», — цитирует Metaratings.ru Гришина.
50-летний специалист будет работать помощником тренеров команд, которые участвуют в Юношеской футбольной лиге, а также с командой, которой предстоит перейти в ЮФЛ в следующем сезоне.
Гришин работал в академии ЦСКА с 2009 по 2010 год, после чего стал главным тренером дубля армейцев. В мае 2017 года тренер покинул красно-синих и возглавил юношескую сборную России, которой руководил до января 2018 года.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования