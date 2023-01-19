Гришин: «Жду от ЦСКА хорошей игры во второй части сезона и борьбы с «Зенитом» за чемпионство»

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин рассказал о своих ожиданиях от выступлений московского клуба во второй части сезона.

«Жду от ЦСКА хорошей игры во второй части сезона, побед и борьбы с «Зенитом» за чемпионство. Если команда хорошо подготовится на сборах, то у ребят все получится. Что касается трансферов, то это должен решать тренер — нужны ли ему еще футболисты или нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

По итогам 17 туров РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. У «Зенита», который на данный момент лидирует в чемпионате России, — 42 очка.