Гришин: «Жду от ЦСКА хорошей игры во второй части сезона и борьбы с «Зенитом» за чемпионство»

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Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин рассказал о своих ожиданиях от выступлений московского клуба во второй части сезона.
«Жду от ЦСКА хорошей игры во второй части сезона, побед и борьбы с «Зенитом» за чемпионство. Если команда хорошо подготовится на сборах, то у ребят все получится. Что касается трансферов, то это должен решать тренер — нужны ли ему еще футболисты или нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.
По итогам 17 туров РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. У «Зенита», который на данный момент лидирует в чемпионате России, — 42 очка.
Методология
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Основные источники исследования